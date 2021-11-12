Объявленный в розыск МВД основатель проекта Gulagu.net допустил месть спецслужб

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который ранее появился в базе разыскиваемых лиц МВД России, в беседе с «Лентой.ру» допустил возможность мести ему со стороны спецслужб.

«То, что делают против меня процессуально, объявив в розыск, — это абсолютно не страшно. Это намного лучше, что спецслужбы ищут, как меня привлечь, пусть и по надуманному предлогу, но с видимостью соблюдения законности и порядка, чем, грубо говоря, меня попытались бы устранить физически», — сообщил Осечкин.

При этом основатель Gulagu.net не исключил, что его попытаются устранить физически. «Но это уже ничего не изменит. Разоблачениями занимается вся команда, не я один», — отметил он.

Ранее стало известно, что МВД России разыскивает Осечкина в связи с преступлением по одной из статей УК РФ, но по какой именно, не уточняется. На сайте ведомства уточняется, что правозащитник «переобъявлен» в розыск.

Осечкин в одной из соцсетей заявил, что преследование связано с публикацией его проектом видео о пытках заключенных в российских колониях. Он рассказал, что, по данным его адвоката, объявление в розыск связано с похищением некой информации в Москве в 2016 году. «Я ответственно заявляю, что я никогда и ни у кого ничего не похищал и в рамках деятельности Gulagu.net действовал в рамках правового поля, разоблачая коррупцию и пытки», — заявил основатель правозащитного проекта. Осечкина ранее уже объявляли в розыск: он был задержан и отпущен под подписку о невыезде, но позже покинул Россию.

10 ноября сообщалось, что прокуратура прекратила производство по уголовному делу в отношении программиста и информатора Gulagu.net Сергея Савельева, который обнародовал видеоархив с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru