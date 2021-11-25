Главу ФСИН Калашникова отправили в отставку

Президент России Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.
«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Вместо Калашникова на эту должность назначен заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев.
Калашников стал главой ФСИН в 2019 году
Калашников занял пост директора ФСИН в октябре 2019 года, сменив Геннадия Корниенко. До этого он занимал должность начальника управления ФСБ по Красноярскому краю.
Сообщалось, что на счету Калашникова ряд громких задержаний, в том числе губернатора Коми Вячеслава Гайзера вместе с его командой и руководителя УФСИН по Республике Коми Александра Протопопова.
Правозащитники отмечали большой опыт Калашникова
Вскоре после назначения Калашникова зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отметила, что новый глава ФСИН имеет большой опыт борьбы с коррупцией. По ее мнению, именно благодаря такому опыту, Калашников и получил новый пост.
Главу ФСИН отправили в отставку на фоне скандала с пытками
Отставка Калашникова произошла на фоне скандала с пытками в российских колониях. Ранее в ноябре правозащитный проект Gulagu.net показал кадры с издевательствами над заключенными в больнице УФСИН и в Саратовской области.