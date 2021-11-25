Главу ФСИН Калашникова отправили в отставку

Президент Путин уволил директора ФСИН Калашникова на фоне скандала с пытками в колониях

Президент России Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Вместо Калашникова на эту должность назначен заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев.

Калашников стал главой ФСИН в 2019 году

Калашников занял пост директора ФСИН в октябре 2019 года, сменив Геннадия Корниенко. До этого он занимал должность начальника управления ФСБ по Красноярскому краю.

Сообщалось, что на счету Калашникова ряд громких задержаний, в том числе губернатора Коми Вячеслава Гайзера вместе с его командой и руководителя УФСИН по Республике Коми Александра Протопопова.

В 2021-м Калашников был внесен в санкционные списки Евросоюза, США и Канады.

Правозащитники отмечали большой опыт Калашникова

Вскоре после назначения Калашникова зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отметила, что новый глава ФСИН имеет большой опыт борьбы с коррупцией. По ее мнению, именно благодаря такому опыту, Калашников и получил новый пост.

Система ФСИН сложная, и несмотря на то что [бывший глава ФСИН Геннадий — прим. «Ленты.ру»] Корниенко был очень честным и чистым человеком, в службе было много коррупционных скандалов. Калашников же мастер в борьбе с коррупцией, и он не раз это доказывал. Думаю, именно для этого его и поставили на этот пост. Ева Меркачева

Главу ФСИН отправили в отставку на фоне скандала с пытками

Отставка Калашникова произошла на фоне скандала с пытками в российских колониях. Ранее в ноябре правозащитный проект Gulagu.net показал кадры с издевательствами над заключенными в больнице УФСИН и в Саратовской области.

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