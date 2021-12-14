Россию обязали бороться с насилием в семье после удовлетворения жалоб в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иски четырех россиянок, которые пострадали от домашнего насилия. В общей сложности государству потребуется выплатить женщинам 445 тысяч евро. Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти обеих рук, из этой суммы получит 375 тысяч евро.

Во всех случаях в ЕСПЧ рассмотрели дискриминацию по половому признаку, а также нарушение государством права на эффективное средство правовой защиты.

Появлению иску предшествовало то, что все фигурантки из России обращались в полицию, но не получили должной помощи.

В начале декабря президент России Владимир Путин призвал в процессе проработки закона о домашнем насилии не забывать об интересах семьи.

Глава государства заверил, что следит за разработкой закона и считает, что основные противоречия в нем уже устранены.

Ожесточенно критикуют законопроект о домашнем насилии представители Православной церкви. По их мнению, введение закона может привести к случаям изъятия детей из семьи.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия появился в конце 2019 года на сайте Совета Федерации. В нем авторы документа предложили ставить на профилактический учет агрессоров. Согласно законопроекту, необходимо также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. Закон пока не принят, как отмечали в рабочей группе по соответствующему законопроекту, это может произойти к концу 2021 года или в начале 2022-го.