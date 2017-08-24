На Итурупе погиб солдат-контрактник

Военное следствие по Восточному военному округу возбудило уголовное дело по факту самоубийства солдата-контрактника на курильском острове Итуруп. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает «Интерфакс».

«Дело возбуждено по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")», — заявил агентству руководитель организационно-аналитического отдела военного следственного управления следственного комитета России по Восточному военному округу Николай Звягин.

Агентство указывает, что родственники погибшего не согласны с версией о самоубийстве. По их мнению, смерть солдата была насильственной.

20 августа родственники погибшего рассказали изданию АСТВ, что при вскрытии гроба с его телом они обнаружили на нем следы травм и побоев. «На шее была полоса, но только с одной боковой стороны, сломаны пальцы, сломан нос, разбита губа, явно было видно, что нет одного глаза, подушечки пальцев синие. Было понятно, что смерть была насильственной», — приводит издание слова родственников 20-летнего Ивана Козлова.