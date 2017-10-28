Доверчивый украинец дважды разрешил петербургским мошенникам забрать его деньги

В Санкт-Петербурге представлявшиеся полицейскими мошенники обманным путем забрали у гражданина Украины 1,3 миллиона рублей и 5 тысяч долларов. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 25 октября украинец на улице столкнулся с шестью злоумышленниками, которые окружили его, представились сотрудниками полиции и забрали 1,3 миллиона рублей и тысячу долларов. На следующий день мошенники пришли к мужчине домой, получили от него письменное разрешение на обыск квартиры и забрали еще четыре тысячи долларов.

К настоящим полицейским потерпевший обратился лишь 28 октября.

В июне прошлого года в Москве были осуждены члены банды, под видом полицейских ограбившие на 20 миллионов рублей пассажира в аэропорту Внуково. В распоряжении бандитов были автоматы Калашникова, боеприпасы, рации, полицейская форма и несколько автомобилей.