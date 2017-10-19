У безработного китайца отобрали 700 тысяч долларов рядом с московским банком

Рядом с отделением банка на Люблинской улице (район Марьино) трое налетчиков в перчатках и масках отобрали 700 тысяч долларов у безработного китайца, который приехал положить деньги на счет. Об этом в четверг, 19 сентября, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру».

По словам источника, инцидент произошел 18 октября между 13:00 и 14:00. О произошедшем стражам порядка рассказал сам потерпевший.

«Гражданин Китая 1970 года рождения пояснил, что на него напали трое неизвестных, одетых во все черное, в перчатках и масках, которые отобрали у него две сумки с 700 тысячами долларов США (более 40 миллионов рублей)», — сказал источник.

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Он отметил, что в результате нападения также пострадали двое мужчин 1990 и 1972 года рождения, которые сопровождали потерпевшего. Налетчики применили газовый баллончик с перцовой смесью, а также неизвестный твердый тупой предмет, которым наносили удары.

По словам источника, подозреваемые после нападения скрылись на автомобиле Volvo S60, однако позже были задержаны.

Ранее 19 октября стало известно, что 30-летняя москвичка, гример киноконцерна «Мосфильм», заявила в полицию о хищении миллиона рублей.