Конверт с миллионом рублей украли из квартиры гримера «Мосфильма»

30-летняя москвичка, гример киноконцерна «Мосфильм», заявила в полицию о хищении крупной суммы. Об этом в четверг, 19 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в среду вечером в ОМВД по району Басманный обратилась женщина, проживающая в квартире в Хоромном тупике. Она заявила, что из сумки в шкафу пропал конверт, в котором находились около миллиона рублей.

«При опросе заявительницы выяснилось, что 16 октября она пригласила в гости двух своих коллег, и на длительное время оставила их одних в квартире. Больше посторонних в жилище не было, а следов взлома или иного незаконного проникновения в квартиру при осмотре места происшествия эксперты не обнаружили», — рассказал наш собеседник.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ («Кража»), сейчас оперативники проверяют гостей гримера, мужчину и женщину.

17 октября стало известно, что из ячейки банка на улице Кедрова (Академический район, Юго-Западный округ Москвы) неизвестные похитили более 1,5 миллионов долларов.

