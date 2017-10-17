Пропажу 1,5 миллионов долларов из ячейки банка в Москве заметили через год

Из ячейки банка на улице Кедрова (Академический район, Юго-Западный округ Москвы) неизвестные похитили более 1,5 миллионов долларов. Об этом во вторник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД.

Заявление об отсутствии денежных средств в правоохранительные органы поступило 11 сентября.

«Сотрудники полиции выяснили, что в период с 9 октября 2016 года по 11 сентября 2017 года неизвестный похитил из указанной ячейки 1, 535 миллиона долларов США, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 87,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

16 сентября 2016 года стало известно, что столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи в центре Москвы 30 миллионов рублей в разной валюте из двух сейфовых ячеек Газпромбанка.