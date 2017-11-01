Мой шоколадный ствол

В соцсетях бурно обсуждают историю разбойника из Приморья, совершившего пять нападений при помощи батончика «Сникерс». Злоумышленник завернул шоколадку в черный пакет, а своим жертвам говорил, что у него в руках пистолет, и никто его не раскусил. Подобные ситуации в России не редкость: за неимением настоящих стволов незадачливые преступники идут на дело с игрушками, зажигалками, палками и даже собственными пальцами. «Лента.ру» припомнила самые яркие и самые неудачные примеры таких налетов.

Угрожая батончиком

В марте этого года 26-летний приезжий из Приморья придумал хитрый способ нападений на жителей Томска и местные магазины. Он совершал налеты, угрожая шоколадным батончиком, завернутым в пакет.

Сначала «сладкий» разбойник набросился на женщину в подъезде и отобрал у нее сумочку с деньгами и мобильником, а затем совершил серию нападений в цветочных павильонах. Все налеты для злоумышленника оказались вполне удачными — его задержали позже.

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Пострадавшие рассказывали, что молодой человек угрожал им предметом, похожим на пистолет. Но сам подозреваемый, уже представ перед судом, признался, что орудовал «Сникерсом», обернутым в черный пакет.

Он объяснил, что недавно освободился из мест лишения свободы в Томской области, а отобранные деньги собирался потратить на билет до дома в Приморье. Впрочем, теперь он вернется на малую родину лет через шесть, которые проведет в колонии.

Не зажгли

В начале октября житель Волгоградской области умудрился совершить четыре разбойных нападения за полтора часа, орудуя зажигалкой в виде пистолета. Сначала «стрелок» напал на оператора АЗС, потом отобрал у двух прохожих 500 рублей, а затем подбежал к гулявшему с собакой пенсионеру, выманил у него ключи от кроссовера Hyundai Santa Fe и укатил прочь.

Полицейские обнаружили разбойника в салоне угнанного автомобиля неподалеку от дома последнего пострадавшего. Тут-то и выяснился источник неуемной энергии 24-летнего волгоградца: он находился под действием наркотиков.

Аналогичный случай произошел в сентябре 2013 года в городе Братске (Иркутская область). Там злоумышленник с зажигалкой потерпел позорное фиаско. Продавщица раскусила налетчика с поддельным оружием в руках, демонстративно закрыла кассу и нажала кнопку тревожной сигнализации. Явно растерянный парень пытался вытащить женщину из-за прилавка, но та оказалась ловкой. В итоге разбойник-неудачник стал фигурантом уголовного дела, а заодно — героем YouTube.

Видео: "Студия Ивана Усачева" / YouTube

Вспомнил детство

В апреле этого года 20-летний житель Саратова решил пойти на дело — но заполучить нормальный ствол, даже травматический и даже пневматический, не сумел. Зато разжился игрушечным пистолетом в детском магазине. Закрыв лицо аптечной маской, налетчик напал на ломбард и вынес оттуда несколько дорогих украшений. Сам налет был исполнен как по нотам, но дальше что-то пошло не так, и парень попался при попытке сбыть пять похищенных золотых перстней. Разжалобить полицейских рассказами о «трудном материальном положении» горе-налетчику не удалось, и он стал фигурантом уголовного дела по статье 162 УК РФ («Разбой»). Ближайшие несколько лет ему придется провести в казенном доме на казенном довольствии.

Видео: Саратов 24 / YouTube

На Ставрополье, в городе Георгиевске, местные полицейские поймали злоумышленника, напавшего на ювелирный магазин в медицинской маске и с игрушечным пистолетом. Задержать преступника помогли посетители магазина: пока хозяин блокировал пути отхода, очевидцы нажали тревожную кнопку. Сотрудники вневедомственной охраны не заставили себя ждать, и налетчика схватили. Ущерб ограничился одной стеклянной витриной, которую налетчик в отчаянии разбил, спеша унести хоть что-то ценное.

Видео: Городской Телеграфъ / YouTube

С подручными средствами

Однако игрушки или зажигалки — это банально. То ли дело житель Бурятии, попытавшийся напасть на банк с пластиковой трубой. Выпив для храбрости, он обернул кусок трубы в полиэтиленовый пакет и, вообразив себя не то Клайдом Бэрроу, не то Джоном Диллинджером, небрежной походкой направился в ближайшее отделение крединтной организации. Но планам бурятского гангстера не суждено было осуществиться. Сотрудница банка оказалась не из робкого десятка: завидев пьяного джентльмена с крафтовым стволом, она нажала кнопку тревожной сигнализации. Не получив ни рубля, незадачливый разбойник был передан в руки полицейских.

А вот в мае 2016 года жителю смоленского Рославля пришла в голову «светлая» мысль использовать школьную линейки для имитации ножа. Вооружившись метрическим клинком, злоумышленник в сумерках направился к торговому павильону у ближайшей остановки общественного транспорта, перебрался за прилавок и, угрожая предметом, «похожим на нож», похитил из кассы выручку, а также мобильный телефон продавщицы. Та обратилась в полицию, и налетчик был задержан. В его доме обнаружили похищенные две тысячи рублей и тот самый обломок линейки. Преступник объяснил, что просто был пьян и искал, где достать легких денег.

Пальцем сделал

В отличие от «коллег по цеху», у жителя города Курска в критический момент на оказалось под рукой ни «Сникерса», ни пластиковой трубы, ни куска линейки. Зато пальцы всегда были при нем. В ноябре 2016 года с помощью одного из них налетчик ограбил три автозаправочных станции за 15 минут. Сценарий был прост: разбойник подходил к кассирам, держа руку в кармане куртки, и требовал отдать выручку. Если те не соглашались, он оттопыривал в кармане тот самый палец и заявлял, что вот-вот вытащит из кармана пистолет и «прям застрелит».

Кадр: фильм «Мистер Бин»

Одно из таких нападений попало в объектив камеры видеонаблюдения. Отчаянный курянин требует от девушки денег, и та, опасаясь за жизнь, отдает ему все. Полицейские задержали грабителя в тот же день, проведя рейд по окрестным ликеро-водочным бутикам. Он сразу признал свою вину и рассказал, что собирался потратить легкие деньги — подумать только! — на алкоголь.

Видео: kursk-izvestia.ru

Проверять не стоит

Отличить подделку от настоящего оружия можно — но рисковать не стоит. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Предположим, на вас напал разбойник, который прячет оружие в пакете или кармане. Если есть хоть минимальная вероятность, что оружие настоящее, и нет полной уверенности в обмане, лучше не геройствовать и не проверять ваши подозрения. Никакие ценности, тем более чужие (если вы продавец), не стоят вашей жизни и здоровья», — говорит Гринин.

При встрече с преступником, который пытается убедить вас, что он вооружен, необходимо вести себя спокойно, по первому требованию отдать ценности, постараться запомнить приметы, внешность, одежду и сразу после его ухода обратиться в полицию.

«Я знаю много случаев, когда налетчиков задерживали в течение 15-20 минут после обращения, — говорит эксперт. — На одну из наших активисток напали средь бела дня: двое выхватили из рук телефон, попытались отобрать сумку и несколько раз ударили по голове. Когда за нее заступились прохожие, грабители убежали. Прибывшие сотрудники полиции с очевидцем поехали по дворам и обнаружили этих двоих, уже "загнавших" телефон и обмывавших удачное дело».

По словам Гринина, вступать в схватку с налетчиком стоит только в двух случаях: если есть стопроцентная уверенность, что перед вами муляж оружия и вы сможете справиться с противником врукопашную.