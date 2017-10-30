Актрису из «Полицейской академии» ограбили в Москве

Российская актриса театра и кино Ольга Анохина сообщила полиции, что ее ограбили в Москве. Сумма материального ущерба составила 21 тысячу рублей, передает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 октября.

По словам артистки, преступник угрожал ей, после чего отобрал сумку с документами, ключами от квартиры, деньгами и мобильным телефоном. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

63-летняя Ольга Анохина снялась в таких фильмах, как «Инкогнито из Петербурга», «Сибирский цирюльник», «Военно-полевой роман» и «Будьте моим мужем». Она также сыграла в американской ленте 1994 года «Полицейская академия 7: Миссия в Москве». В седьмой части комедийной франшизы главных героев отправили в Россию.

Анохина работает в московском театре имени Моссовета. В 2014 году она получила звание заслуженной артистки России.