СБУ помиловала Макса Коржа

С белорусского певца Макса Коржа снят запрет на въезд на Украину. Об этом со ссылкой на документ Службы безопасности Украины сообщает портал «Крым.Реалии». В ведомстве сочли, что рэпер не угрожает национальной безопасности страны.

Вместе с тем в СБУ отметили, что артисту все еще грозит административная ответственность за посещение Крыма без согласования с Киевом.

Корж сообщил о запрете ему посещать Украину в феврале 2016 года. «В официальных списках запрещенных меня нет, но все же въезд закрыт», — писал он. В СБУ тогда поясняли, что такие меры приняты из-за выступления певца в Крыму в 2014-м.

Корж прославился своими песнями «Небо поможет нам», «Жить в кайф», «Мотылек». В дискографии 28-летнего певца и рэпера пять студийных альбомов.