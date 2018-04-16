Заключенные устроили побоище в американской тюрьме

В особо охраняемой тюрьме в американском штате Южная Каролина произошли многочисленные драки между заключенными. Об этом в понедельник, 16 апреля, передает Bloomberg.

Беспорядки в тюрьме начались поздно вечером 15 апреля по местному времени (в ночь на 16 апреля по московскому) и продолжались около восьми часов. Отмечается, что бойня затронула три корпуса учреждения. Прекратить драки осужденных смогли лишь с помощью сотрудников правоохранительных органов штата.

По данным представителя пенитенциарного учреждения, в результате семь заключенных погибли. Еще десятки пострадали, причем 17 из них потребовалась помощь врачей, находившихся вне тюремных стен. В то же время ни один охранник или страж порядка ранений не получил.

В особо охраняемой тюрьме в Бишопвилле содержатся около 1,5 тысячи заключенных, в том числе ряд наиболее жестоких и осужденных на долгие сроки преступников. За три года в учреждении погибли три человека: в 2015-м там во время драки зарезали двух сотрудников, а в феврале один заключенный убил другого. Отмечается, что это наибольшее число смертей среди всех тюрем штата за аналогичный период.

В конце марта сообщалось, что в результате пожара в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек. Заключенные подожгли матрасы для того, чтобы сбежать.

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