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Названа причина переброски российских наемников в Венесуэлу

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Заговор против венесуэльского президента Николаса Мадуро готовился заранее, и потому туда были переброшены российские наемники. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман хуторского казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев, занимающийся защитой интересов сотрудников частных военных компаний.

«Вечером 21 января определенной группе ребят поступило указание быстро набрать группу. Они выполняли заказы от частных военных компаний», — пояснил Шабаев. По его данным, к этому времени в ближнем кругу Мадуро был обнаружен заговор военных, и потому было необходимо заменить его личную охрану лояльными людьми, что и было сделано.

Кроме того, Шабаев отметил, что отправленные наемники не связаны с так называемой ЧВК «Вагнер» и ресторатором Евгением Пригожиным, который считается ее руководителем.

Ранее 25 января стало известно, что у Мадуро есть охрана из российских наемников. Их, по предварительным данным, около 400.

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 23 января. Во время митинга в Каракасе спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, заявил о поддержке вооруженных сил и намерениях провести новые, свободные выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия и Китай поддержали избранного главу государства Николаса Мадуро.

23 января российский МИД признал присутствие частных военных компаний из России в Судане и подчеркнул, что в стране они занимаются подготовкой кадров для силовых структур. 18 декабря прошлого года Москва также признала наличие военных специалистов из России в Центральноафриканской Республике: по официальной версии, там они занимаются укреплением вооруженных сил страны.

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