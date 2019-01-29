США ужесточили санкции против Венесуэлы

США ввели санкции против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, разрешающий применить рестриктивные меры против Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDSVA, а также против любого лица, действующего в интересах Николаса Мадуро.

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Минфин США заблокировал активы PDSVA на 7 миллиардов долларов. Венесуэле дозволяется торговать нефтью с американским компаниями, однако деньги пойдут на замороженные счета. Для ряда европейских и карибских стран также сделаны исключения, которые позволят осуществить надлежащий переход с импорта венесуэльской нефти.

Санкции в отношении PDVSA будут сняты, когда Венесуэлу возглавит временный глава государства, которым Вашингтон считает лидера оппозиции Хуана Гуайдо, либо будущему законно избранному правительству, которое решится на борьбу с коррупцией.

Мадуро прокомментировал введение санкций в эфире Radio Miraflores. По его словам, Вашингтон хочет отнять у Венесуэлы дочернюю компанию PDVSA — Citgo. он пообещал предпринять полный спектр ответных мер — политических, юридических и технических — для защиты интересов своей страны.

Ранее США призвали армию Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон привел в качестве примера для подражания военного атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне полковника Хосе Луиса Сильву. Тот 27 января разорвал отношения с избранным президентом Николасом Мадуро и признал главой латиноамериканской страны Гуайдо.

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