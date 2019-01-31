Европа поддержит Иран в обход США

Германия, Франция и Великобритания создали платежный механизм, позволяющий производить расчеты с Ираном в обход санкций, наложенных на эту страну США, сообщает Reuters.

Новый механизм получил название INSTEX. Его оператором выступит специальная компания со штаб-квартирой во Франции. Управлять ею будет представитель Германии, а в наблюдательный совет войдет представитель Великобритании.

Другие страны-члены Евросоюза смогут при желании присоединиться к INSTEX и совершать посредством него транзакции с иранскими поставщиками и потребителями.

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Ожидается, что система может заработать в течение ближайших недель. Принцип ее действия не раскрывается. Сообщается, что главная ее задача — сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, известного также как иранская ядерная сделка. Весной 2018 года из него вышли США, после чего Вашингтон наложил на Тегеран санкции. В частности, Центробанку этой страны запрещено проводить операции в долларах, а на экспорт иранской нефти наложено эмбарго.

30 января президент Ирана Хасан Рухани назвал вызванный санкциями кризис сильнейшим за последние 40 лет, прошедших с момента исламской революции в стране.

Впервые о необходимости создания специального платежного механизма для расчетов с Ираном в августе прошлого года заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, такой механизм должен работать независимо от США, Европейского валютного фонда и международной системы банковских платежей SWIFT. В то же время власти Германии продолжат требовать от Ирана соблюдения прав человека, прекращения разведывательной деятельности в Европе и будут обращать внимание на другие аспекты иранской внешней политики.

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