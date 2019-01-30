Иран признал экономический коллапс

Иран переживает тяжелейший экономический кризис в своей новейшей истории, заявил президент страны Хасан Рухани, слова которого приводит его официальный сайт.

«Сегодня наша страна находится под давлением и экономическими санкциями, тяжелейшими за последние 40 лет. Сегодня мы сталкиваемся с давлением со стороны Америки и ее последователей», — сказал Рухани.

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По его словам, в проблемах страны нет вины «добросовестного правительства или исламской системы», а власти США «определенно потерпели неудачу» в попытках вести против Ирана санкционную политику.

Выступление президента было приурочено к 40-летию Исламской революции в Иране, закончившейся 11 февраля 1979 года. По ее итогам в стране была ликвидирована монархия и установлена исламская республика, высшим руководителем которой считается духовный лидер — аятолла. Сейчас этот пост занимает Али Хаменеи.

В 2018 году США вышли из международной сделки, касающейся иранской ядерной программы, и ввели санкции в отношении Тегерана. Они включают в себя запрет на долларовые операции для местного центробанка и эмбарго на экспорт иранской нефти. В результате местная валюта риал ослабла более чем в два раза.

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