Трамп придумал неожиданную замену Болтону

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить советником по национальной безопасности госсекретаря Майка Помпео. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, в случае назначения на этот пост Помпео будет совмещать обе должности. На данный момент окончательное решение еще не принято, Трамп лишь обсуждает такой вариант с членами своей администрации. Также известно о том, что сам Помпео очень рад отставке Болтона, с которым он находился в конфликтных отношениях.

Также отмечается, что единственным в истории США чиновником, который одновременно занимал должности помощника по нацбезопасности и госсекретаря, был Генри Киссинджер в период с 1973 по 1975 годы.

11 сентября Трамп раскрыл свои претензии к своему бывшему советнику. По его словам, Болтон занимал неверную позицию по вопросу Венесуэлы, не ладил с важными людьми в Белом доме и оскорбил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, предложив ему действовать «по примеру Ливии» в сдаче своего ядерного арсенала. На освободившийся пост советника президент рассматривает всего пять кандидатур.

Дональд Трамп уволил Болтона 10 сентября, после более полутора лет его работы на этом посту. Американский лидер неоднократно говорил, что у его советника жесткие взгляды, но ему удается его сдерживать. Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности стал Чарли Каппермен.

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