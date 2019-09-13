Помпео отказался стать помощником Трампа

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Дональд Трамп и Майк Помпео

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает кандидатуру госсекретаря Майка Помпео на пост помощника главы государства по национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает ТАСС.

«Мы прекрасно с ним ладим, наши взгляды на многое совпадают (...) но он предпочел бы, чтобы там был кто-то еще», — сказал Трамп, добавив, что он согласен с мнением Помпео.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность назначить советником по национальной безопасности Майка Помпео. До этого более полутора лет этот пост занимал Джон Болтон, которого американский президент уволил 10 сентября. Сам Помпео был очень рад отставке Болтона, с которым он находился в конфликтных отношениях.

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности стал Чарли Каппермен.

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