Трампа обвинили в 15 случаях вранья в одной речи

Президент США Дональд Трамп допустил по меньшей мере 15 ложных высказываний за 76 минут выступления перед сторонниками в Орландо. Об этом 19 июня сообщил канал CNN.

Журналисты проверили фактические основания утверждений Трампа и пришли к выводу, что многие из них не соответствуют действительности.

В частности, президент заявил, что расследование его связей с Россией было незаконным и стоило бюджету 40 миллионов долларов. По данным CNN, первое утверждение ничем не подтверждено, а точные затраты на расследование пока неизвестны. Трамп также обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он «вообще ничего не сделал» с российским вмешательством в выборы 2016 года. Фактически, подчеркивает издание, Обама в декабре того же года ввел против России санкции.

Кроме того, Трамп ввел своих сторонников в заблуждение, утверждая, что воздух и вода в США на данный момент «чище, чем когда-либо». По данным ученых, на самом деле ситуация с загрязнением воздуха в стране ухудшается.

Помимо этого, американский лидер присвоил своей администрации достижения Обамы в области энергетики и допустил несколько преувеличений и ошибок, рассказывая о падении уровня безработицы в США.

Касательно пограничной стены — одного из основных пунктов своей избирательной программы — Трамп также не придерживался фактов, считают журналисты. Вопреки его заявлению о том, что стена «стремительно строится», пока что барьер просто заменяют на тех участках границы, где он уже был до того.

В конце 2018 года случаи, когда президент публично говорил неправду, подсчитали в The Washington Post. За год их насчитали 7,6 тысячи — это в среднем 15 раз в день.

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