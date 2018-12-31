Подсчитано вранье Трампа за 2018 год

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в 2018 году в среднем публично говорил неправду по 15 раз в день. К такому заключению пришла The Washington Post.

Специальная программа занималась отбором и проверкой всех подозрительных заявлений президента. Всего, по ее данным, за год он сказал неправду 7,6 тысячи раз. Это почти в три раза больше, чем в предыдущем году — 1989 раз.

Отмечается, что Трамп начал год также, как предыдущий, однако к маю «разогнался» до 200-250 ложных заявлений в месяц. Их количество удвоилось июне и достигло 500. Это связывают с подготовкой к промежуточным выборам в конгресс, которые прошли в ноябре.

В сентябре Трамп соврал 600 раз, в октябре — 1200, в ноябре — 900. В последнем месяце он вернулся к майским показателями — около 200.

По информации газеты, почти четверть неправдивых заявлений он сделал во время предвыборных ралли, почти столько же — во время общения с журналистами и около 17 процентов неправды опубликовал в своем Twitter.

Ложь президента касается как незначительных событий, так и серьезных. В частности, Трамп продолжает настаивать на том, что не платил порноактрисам за молчание о связи с ним, хотя это подтвердил его бывший адвокат Майкл Коэн. Он также постоянно преувеличивает различные показатели — от экономических до политических (создание рабочих мест с помощью сотрудничества с саудовскими компаниями и разрешение ядерного вопроса Северной Кореи). В материале указывают и на ложные заявления Трампа о ситуации с беженцами на границе с Мексикой.

По данным опроса, проведанного газетой в декабре, почти трое из 10 американцев подвергают сомнениям слова президента.

В августе ведущий американского вечернего телешоу Jimmy Kimmel Live! Джимми Киммел рассказал, как узнать, врет ли глава государства. По его словам, неправду он всегда завершает словами: «Это правда».

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