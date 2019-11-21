ЛНР объяснила отказ возвращаться в состав Украины

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник исключил возвращение региона в состав Украины. Его заявление цитирует «Интерфакс».

Данное решение, отметил Пасечник, связано с появлением так называемого «плана депортации народа Донбасса». По его словам, его содержание не стало неожиданным для руководства республики, поскольку с самого начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и даже до него местное население понимало, что «Украине от Донбасса нужны лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди».

Кроме того, Пасечник отметил, что этот документ полностью соответствует тому характеру решений, которые принимаются на Украине «под давлением националистов и западных кураторов». В связи со всем этим он указал, что выбранный в республике курс на интеграцию с Россией является единственно правильным.

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Ранее к аналогичным выводам пришел парламент ЛНР, где указали, что план Киева противоречит базовым принципам гуманизма, «поскольку предполагает насильственную украинизацию, переселение жителей Донбасса, их преследование».

В октябре в соцсетях распространилась информация о том, что власти Украины готовят план депортации жителей Донбасса. Он якобы заключается в организации и проведении «зачистки несогласных», направленной в том числе на «уничтожение лиц, не разделяющих проукраинских взглядов». Письмо якобы написано секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым и адресовано руководителю офиса президента, главе Службы безопасности Украины и премьер-министру страны. При этом подлинность документа не была подтверждена.

Комментируя эту информацию, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что власти не допустят реализации этого плана.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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