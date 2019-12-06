В Раде назвали сроки принятия закона об особом статусе Донбасса

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что до 2020 года парламент не успеет принять законопроект об особом статусе Донбасса. Об этом сообщают «Українські Новини».

Политик добавил, что работа над документом еще не начиналась. «Исходя из того парламентского опыта небольшого, который мы имеем, если это вообще новый концепт и новый закон, то нужно минимум три недели», — подчеркнул он.

Арахамия считает, что всего подготовка и рассмотрение нового законопроекта об особом статусе Донбасса займет около полутора месяцев.

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В октябре участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть украинского общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты.

Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте номер 11 минских соглашений и, согласно протоколу, должно осуществляться после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Действующий на Украине закон об особом статусе Донбасса был принят в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления и прописывает порядок проведения выборов.

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