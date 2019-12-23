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Украина раскрыла подробности предстоящего обмена пленными

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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Валерия Лутковская подтвердила информацию о достигнутых договоренностях по обмену удерживаемых и пленных лиц, и раскрыла подробности переговоров. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По ее словам, в рамках предстоящего обмена Украина сможет освободить тех, кого не удалось забрать в 2017 году. При этом процесс завершится до конца этого года в соответствии с договоренностями «нормандской четверки» в Париже, подтвердила Лутковская.

«И это огромное счастье, потому что мы сможем забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», — отметила она.

При этом Лутковская добавила, что сейчас стороны окончательно согласовывают списки. «Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения — судьбы людей», — подчеркнула представитель Украины в ТКГ.

Ранее 23 декабря в самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о согласовании с Украиной условий осуществления обмена по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года. Там отметили, что в ходе видеоконференции представителям Киева, Донецка и Луганска удалось договориться о содержании документа, заверяющего обязательства сторон по данному процессу.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители республик Донбасса. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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