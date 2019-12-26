Раскрыты подробности подготовки Украины и Донбасса к обмену пленными

В рамках обмена пленными и удерживаемыми лицами Украина и самопровозглашенные республики Донбасса передадут друг другу более 200 человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в группе по организации переговоров в Минске.

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Он рассказал, что по итогам видеоконференции трехсторонней контактной группы стороны договорились о гибкой формуле обмена, что стало «компромиссным вариантом». «Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене», — раскрыл подробности переговоров источник.

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По его словам, «при составлении списков на обмен были допущены небрежности». «Так, в списках оказались осужденные на Украине за превышение должностных полномочий уроженцы Киева. Они оказались в числе тех, кто отказался от участия в обмене», — сказал источник, добавив, что стороны должны еще выполнить подготовительные действия — завершить опрос всех потенциальных участников процесса и получить от них согласие на обмен.

«Затем будет сформулирована окончательная формула [обмена]. Однако пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек», — отметил источник, добавив, что первоначально предполагалась обменять порядка 300 человек.

Ранее 26 декабря стало известно, что Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.

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