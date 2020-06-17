Офис Зеленского разработал новый закон об особом статусе Донбасса

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что разработали новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам главы офиса Андрея Ермака, в него имплементирована «формула Штайнмайера». В дальнейшем закон будет обсуждаться и дорабатываться с учетом пожеланий от переселенцев из Донбасса, проживающих на подконтрольной Украине территории.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в декабре 2019 года.

«Формула Штайнмайера» — это документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Часть Донецкой и Луганской областей вышла из-под контроля Киева в 2014 году. Украина обвиняет Россию в оккупации и поддержке сепаратизма. Кремль отвергает обвинения.

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