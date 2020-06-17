Украина назвала «главный камень преткновения» по Донбассу

Необходимость прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) является главным препятствием на пути прогресса в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в эфире радио «НВ» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Главный камень преткновения, который сдерживает прогресс — это проблема прямого диалога. Россияне категорически настаивают, что мы должны разговаривать только с представителями так называемых ДНР и ЛНР, а Украина категорически настаивает, что будет разговаривать только с Российской Федерацией», — сказал он и добавил, что переговоры в любом случае стоит продолжать, поскольку нельзя допустить замораживания ситуации.

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Кулеба назвал «красные линии» украинских переговорщиков — установление контроля над границей с Россией, проведение выборов на неподконтрольных территориях только после вывода сил и средств с Донбасса, реинтеграция «не по российскому сценарию».

Министр подчеркнул, что Украина настроена на «дипломатические наступательные действия» и «навязывание» своей повестки дня.

Ранее Кулеба заявил, что минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины не мертвы, но держатся на одном аппарате искусственной вентиляции легких. Он добавил, что жители ДНР и ЛНР после возвращения в состав Украины получат «в тысячу раз» больше прав, чем имеют сейчас.

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