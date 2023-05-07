Минобороны отчиталось об уничтожении склада «Правого сектора»

Минобороны заявило об уничтожении склада «Правого сектора» на купянском направлении

Российские войска уничтожили склад «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор"», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что на данном направлении за сутки было уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

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