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14:31, 7 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении склада «Правого сектора»

Минобороны заявило об уничтожении склада «Правого сектора» на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор"», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что на данном направлении за сутки было уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

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Никита Абрамов
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