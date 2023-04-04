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11:56, 4 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о ликвидации офицера украинского спецназа под Артемовском

«РВ»: под Артемовском ликвидировали офицера украинского спецназа МВД Ясинского

Фото: Libkos / AP

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) ликвидировали офицера спецназа «Сокол» Министерства внутренних дел Украины Дениса Ясинского. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Согласно публикации, Ясинский возглавлял запорожское отделение националистической партии «Свобода». Кроме того, он был участником карательных операций в Донбассе в 2016-2019 годах. Утверждается, что в 2014 году Ясинский уничтожил Александра Музычко, известного по кличке Саша Белый (Сашко Билый), который координировал деятельность «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация) на западе Украины.

Ранее в районе Артемовска ликвидировали полковника спецназа Службы безопасности Украины «Альфа» Александра Вдовиченко и командира украинского батальона имени Шейха Мансура Артура Пашкуляка с позывным Махно. Комбат служил в Главном управлении разведки Министерства обороны республики. По данным украинских журналистов, в последние месяцы Пашкуляк воевал на самых горячих участках фронта и погиб в боях за город.

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Кристина Есикова
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