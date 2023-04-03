В Артемовске ликвидировали командира украинского батальона имени Шейха Мансура

В Артемовске уничтожили командира украинского батальона имени Шейха Мансура Пашкуляка

В Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) уничтожили командира украинского батальона имени Шейха Мансура Артура Пашкуляка с позывным Махно. Об этом сообщает украинский «24 канал».

Отмечается, что Пашкуляк служил в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины и был откомандирован в батальон имени Шейха Мансура. По данным журналистов, в последние месяцы он воевал на самых горячих участках фронта и погиб в боях за город.

Ранее сообщалось, что в боях под Сватово российскими военными был уничтожен командир украинского националистического разведывательного отряда «Бешкетники Сирка» Иван Щеголев, также известный как «Щегол».