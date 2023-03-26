РВ: под Сватово уничтожили командира украинского разведотряда «Бешкетники Сирка» Щеголева

В боях под Сватово российскими военными был уничтожен командир украинского националистического разведывательного отряда «Бешкетники Сирка» Иван Щеголев, известный как «Щегол». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что в 2016 году Щеголев присоединился к батальону украинских националистов «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) и принимал участие в боевых действиях под руководством ранее уничтоженного комбата 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

7 марта о гибели Коцюбайло сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В декабре 2021 года комбат был награжден главой республики званием Героя Украины и медалью «Золотая звезда».