В бою под Артемовском погиб один из лидеров «Правого сектора»

Президент Украины Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора» Коцюбайло

В бою под Артемовском (украинское название — Бахмут) погиб один из лидеров «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), комбат 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, мужество навсегда стали историей, характером и мужеством Украины», — говорится в подписи к видео с выступлением президента Украины.

1 декабря 2021 года Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины и медалью «Золотая звезда».

В апреле того же года американская газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что подразделение Коцюбайло содержит в городе Авдеевке домашнего волка. Дикое животное находилось в клетке возле офиса командира. «Командир Дмитрий Коцюбайло — боевой псевдоним Да Винчи — шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей», — говорилось в статье.