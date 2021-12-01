Шутивший о кормежке костями русскоязычных детей националист стал Героем Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины и медалью «Золотая звезда» националиста Дмитрия Коцюбайло, который шутил о кормежке волков костями русскоязычных детей. Об этом сообщает портал «Страна».

Уточняется, что Коцюбайло является командиром первой штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор» (организация признана экстремистской, запрещена в России). По информации издания, он принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

20 апреля 2021 года американская газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что подразделение Коцюбайло содержит в городе Авдеевка домашнего волка. Дикое животное находилось в клетке возле офиса командира. «Командир Дмитрий Коцюбайло — боевой псевдоним Да Винчи — шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей», — говорилось в статье.

В среду, 1 декабря, Зеленский выступил в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде. Затем состоялось вручение государственных наград, приуроченное к 30-й годовщине Всеукраинского референдума о независимости.