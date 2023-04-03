Стало известно о ликвидации полковника спецназа СБУ под Артемовском

«РВ»: под Артемовском ликвидировали полковника спецназа СБУ «Альфа» Вдовиченко

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) ликвидировали полковника спецназа Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа» Александра Вдовиченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Артур Пашкуляк по кличке Махно и полковник спецназа СБУ "Альфа" Александр Вдовиченко ликвидированы в районе Артемовска», — сказано в публикации.

Об уничтожении командира украинского батальона имени Шейха Мансура Артура Пашкуляка с позывным Махно в Артемовске стало известно днем 3 апреля. Как сообщалось, он служил в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По данным украинских журналистов, в последние месяцы Пашкуляк воевал на самых горячих участках фронта и погиб в боях за город.

Ранее в боях под Сватово российскими военными был ликвидирован командир украинского националистического разведывательного отряда «Бешкетники Сирка» Иван Щеголев, также известный как «Щегол».