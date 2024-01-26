На украинских пленных со сбитого российского самолета обнаружили татуировки

СКР: на телах погибших в крушении Ил-76 пленных были татуировки, как у «азовцев»

На телах украинских пленных со сбитого российского самолета Ил-76 обнаружили татуировки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, такие татуировки фиксировались у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее СКР показал документы украинских пленных со сбитого самолета. Кроме того, с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства и следствием было установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.