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19:02, 26 января 2024Россия

Путин высказался о сбитом Ил-76 с пленными украинцами

Путин опроверг версию о дружественном огне в деле сбитого Ил-76 с пленными

Фото: Алексей Даничев / POOL / ТАСС

Российский самолет Ил-76 не мог быть сбит в результате так называемого дружеского огня. Об этом на встрече со студентами, участвующими в специальной военной операции заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия с участием главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Как заявил глава государства, российская система противовоздушной обороны (ПВО) распознает сигналы, которые подают борты РФ — на них установлена система «свой-чужой».

«Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут», — подчеркнул российский лидер.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 украинских пленных и трое сопровождающих. Минобороны России сообщило, что борт был сбит украинскими войсками. Экипаж самолета до последнего уводил самолет от населенных пунктов, пожертвовав собой. Никому из находившихся на борту выжить не удалось.

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      Марк Леонов
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