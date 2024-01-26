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19:59, 26 января 2024Бывший СССР

Путин допустил запуск ракеты ВСУ в Ил-76 по недомыслию

Путин допустил, что Украина сбила Ил-76 со своими пленными по ошибке

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли по ошибке запустить ракету и сбить военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом он заявил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Путин отметил, что неизвестно, специально ли или случайно, «по недомыслию» был нанесен удар по самолету. При этом «очевидно, что это они сделали», подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины было осведомлено о том, что военнопленных везут к месту предстоящего обмена.

Военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, потерпел крушение 24 января в Белгородской области. На борту находилось 74 человека, включая 6 членов экипажа и 4 сопровождающих. По данным Следственного комитета России (СКР), ракета, которая сбила самолет, была выпущена в районе села Липцы Харьковской области.

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      Алевтина Запольская
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