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21:51, 26 января 2024Россия

Путин указал на возможную причастность западной ПВО к гибели Ил-76

Путин: средства поражения с места падения Ил-76 указывают на ПВО США или Франции
Место гибели Ил-76 в Белгородской области

Место гибели Ил-76 в Белгородской области. Фото: СК РФ / РИА Новости

Средства поражения с места гибели Ил-76 в Белгородской области указывают на возможную причастность к произошедшему ПВО западных стран — США или Франции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО. Слова Путина приводит РИА Новости.

В частности, для уничтожения самолета, который перевозил украинских военнопленных, могла использоваться американская система Patriot, указал президент. Точная информация на этот счет появится в течение двух-трех дней, добавил глава государства.

Путин также рассказал, что украинская сторона была проинформирована, что на этом самолете перевозятся пленные, которые должны были быть обменяны на российских военнопленных. По его словам, власти Украины ежедневно совершают преступления, в том числе против собственных граждан.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих. Все они погибли.

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      Марина Совина
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