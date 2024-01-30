Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76

ТАСС: данные самописцев подтвердили внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом

Данные бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76, утром 24 января сбитого под Белгородом, подтвердили внешнее воздействие на борт. Первые результаты расшифровки черных ящиков раскрыл источник ТАСС в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, полученная информация исключает все возможные версии крушения, кроме одной — самолет был сбит в воздухе. При этом он подчеркнул, что анализ данных продолжается, и работа близится к завершению.

Ранее Следственный комитет России установил, что точка пуска ракеты, сбившей Ил-76, располагалась в селе Липцы Харьковской области. Удар был нанесен из зенитно-ракетного вооружения. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов Вооруженных сил Украины в точку их обмена на российских военнослужащих, сбили в Белгородской области утром 24 января. На борту находились 74 человека, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Экипаж самолета не оставил борт и отклонил воздушное судно в поле, не допустив падения на жилые дома.