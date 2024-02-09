МИД РФ поблагодарил ОАЭ за помощь в возвращении пленных с Украины

МИД РФ поблагодарил ОАЭ за помощь в возвращении 100 пленных с Украины

Министерство иностранных дел РФ выразило признательность Абу-Даби за помощь в возвращении из плена российских солдат. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточнили в пресс-службе МИД, Москва признательна Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в решении вопроса. «Выражаем признательность ОАЭ за содействие в организации возвращения российских военнослужащих», — подчеркнули дипломаты.

Накануне, 8 февраля, в результате ранее достигнутой договоренности между Россией и Украиной состоялся второй менее чем за две недели обмен пленными. Домой вернулись 100 военнослужащих.

До этого 31 января в Россию вернулись 195 человек. Сообщалось, что в обмене пленными между Москвой и Киевом принимали участие ОАЭ.