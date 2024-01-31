Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 31 января 2024Мир

Россия и Украина обменялись пленными впервые после крушения Ил-76. Кто помогал в переговорах?

Минобороны РФ сообщило о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных с Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В обмене пленными между Россией и Украиной принимали участие Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они выступили посредником при возвращении российских военнослужащих из украинского плена.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

Там уточнили, что обмен проходил по формуле 195 на 195, то есть за 195 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев вернул 195 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Госдуме раскрыли детали первого после крушения Ил-76 обмена пленными с Украиной

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов рассказал, что обмен пленными с Украиной проходил очень тяжело. Он отметил, что после крушения самолета Ил-76 под Белгородом обмен мог не состояться.

Мы понимаем, что с украинской стороной тяжело договариваться. Они все время российской стороне ставят все новые и новые условия. Но мы рады, что такой обмен состоялся, и 195 наших военнослужащих вернутся к нам на родину, к своим семьям

Андрей Красов заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Военно-транспортный Ил-76 с 65 пленными военнослужащими Украины разбился в Белгородской области 24 января. По результатам экспертизы, проведенной российской стороной, воздушное судно было сбито с использованием зенитно-ракетного комплекса Partiot.

Кадр: СК РФ / РИА Новости

После произошедшего обмен оказался под угрозой срыва, однако в МИД России пообещали не оставлять этот вопрос. Тогда посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия настаивает на возвращении находящихся в плену российских военнослужащих и не намерена их бросать.

«Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться», — пообещал он.

Материалы по теме:
Минобороны сообщило о возвращении военнослужащих из плена ВСУ. Россия вызволила 248 бойцов за 173 украинца
Минобороны сообщило о возвращении военнослужащих из плена ВСУ. Россия вызволила 248 бойцов за 173 украинца
3 января 2024
Украина сбила российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. Как экипаж спас мирных жителей, уведя падающий самолет от домов?
Украина сбила российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ.Как экипаж спас мирных жителей, уведя падающий самолет от домов?
24 января 2024
Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии
Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии
25 января 2024

В итоге из украинского плена были возвращены 195 военнослужащих Российской армии. В Минобороны рассказали, что в плену военнослужащим ВС РФ грозила смертельная опасность. Всех военных по возвращении отправят на лечение. По уточненным данным, россиян доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — отметили в оборонном ведомстве.

Обмен пленными между Россией и Украиной продолжится

Москва не собирается останавливать обмены пленными с Киевом. Об этом заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи со своими доверенными лицами.

Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, и наших ребят, которые находятся на Украине… один к десяти, даже больше

Владимир Путинпрезидент России

Путин добавил, что украинская сторона все время дает сигнал о готовности к обмену пленными. Ранее Киев также выразил готовность к продолжению обменов пленными с Россией.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Украина заинтересована продолжать обмен пленными и будет работать дальше, исполняя все договоренности.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Самолет сбит американской системой». Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76

      Буданов пообещал новое контрнаступление ВСУ весной

      Уехавший в США стендап-комик назвал преимущество России перед Америкой

      США ввели новые санкции против Ирана

      Участник переговоров в Белом доме назвал реальное отношение Путина к Трампу

      Индекс потребительских настроений россиян достиг исторического максимума

      Двое россиян разбили голову туристу-инвалиду в Таиланде

      ВМФ России получит 12 кораблей в 2024 году

      Названа полная сумма разового сбора с российского бизнеса

      Обломки сбитой средствами ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше