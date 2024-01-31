Россия и Украина обменялись пленными впервые после крушения Ил-76. Кто помогал в переговорах?

Минобороны РФ сообщило о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных с Украины

В обмене пленными между Россией и Украиной принимали участие Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они выступили посредником при возвращении российских военнослужащих из украинского плена.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

Там уточнили, что обмен проходил по формуле 195 на 195, то есть за 195 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев вернул 195 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Госдуме раскрыли детали первого после крушения Ил-76 обмена пленными с Украиной

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов рассказал, что обмен пленными с Украиной проходил очень тяжело. Он отметил, что после крушения самолета Ил-76 под Белгородом обмен мог не состояться.

Мы понимаем, что с украинской стороной тяжело договариваться. Они все время российской стороне ставят все новые и новые условия. Но мы рады, что такой обмен состоялся, и 195 наших военнослужащих вернутся к нам на родину, к своим семьям Андрей Красов заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Военно-транспортный Ил-76 с 65 пленными военнослужащими Украины разбился в Белгородской области 24 января. По результатам экспертизы, проведенной российской стороной, воздушное судно было сбито с использованием зенитно-ракетного комплекса Partiot.

Кадр: СК РФ / РИА Новости

После произошедшего обмен оказался под угрозой срыва, однако в МИД России пообещали не оставлять этот вопрос. Тогда посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия настаивает на возвращении находящихся в плену российских военнослужащих и не намерена их бросать.

«Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться», — пообещал он.

В итоге из украинского плена были возвращены 195 военнослужащих Российской армии. В Минобороны рассказали, что в плену военнослужащим ВС РФ грозила смертельная опасность. Всех военных по возвращении отправят на лечение. По уточненным данным, россиян доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — отметили в оборонном ведомстве.

Обмен пленными между Россией и Украиной продолжится

Москва не собирается останавливать обмены пленными с Киевом. Об этом заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи со своими доверенными лицами.

Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, и наших ребят, которые находятся на Украине… один к десяти, даже больше Владимир Путин президент России

Путин добавил, что украинская сторона все время дает сигнал о готовности к обмену пленными. Ранее Киев также выразил готовность к продолжению обменов пленными с Россией.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Украина заинтересована продолжать обмен пленными и будет работать дальше, исполняя все договоренности.