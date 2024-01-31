Депутат Красов: обмен пленными с Украиной после крушения Ил-76 шел тяжело

Процесс обмена пленными с Украиной в этот раз происходил очень тяжело, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Деталями процесса он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы помним, что этот процесс происходил на фоне крушения самолета Ил-76 под Белгородом. Мы понимаем, что с украинской стороной тяжело договариваться. Они все время в адрес российской стороны ставят все новые и новые условия. Но мы рады, что такой обмен состоялся, и 195 наших военнослужащих вернуться к нам на родину, к своим семьям», — поделился Красов.

Процесс обмена пленными с Украиной в этот раз действительно очень тяжело происходил на фоне крушения самолета Ил-76, уничтоженного киевской хунтой с помощью западного оружия Андрей Красов первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее в Министерстве обороны (МО) России сообщили, что обмен пленными военнослужащими между Москвой и Киевом произошел. В оборонном ведомстве уточнили, что обмен проходил по формуле 195 на 195. В Минобороны отметили, что российским военным в украинском плену грозила опасность, и по возвращении их отправят в медучреждения.

Военно-транспортный Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. По предварительным данным, воздушное судно было сбито с использованием зенитно-ракетного комплекса Partiot. Экспертиза продолжается.

