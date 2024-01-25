Киев выразил готовность к продолжению обменов пленными с Россией

Представитель ГУР Украины Юсов: Киев заинтересован в обменах пленными с Россией

Украина заинтересована продолжать обмены пленными с Россией. Готовность Киева выразил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада».

«Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны», — сказал Юсов.

Он добавил, что со своей стороны Киев готов продолжать исполнять договоренности. «Мы можем и будем выдавать российских пленных», — заявил представитель ГУР.

Ранее украинские военнопленные назвали трагедией и подлостью атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76, где находились украинские бойцы.

«Это же получается, что свои своих у нас подбили», — сказал один их них.

Крушение самолета произошло 24 января. Министерство обороны России сообщало, что на борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. Их перевозили для обмена.