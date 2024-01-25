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16:01, 25 января 2024Бывший СССР

Украинские военнопленные назвали атаку ВСУ на Ил-76 подлостью

Украинские военнопленные назвали трагедией и подлостью атаку ВСУ на Ил-76

Фото: ТАСС

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76, где находились украинские военнопленные, является трагедией и подлостью. Об этом заявили бойцы ВСУ, попавшие в плен в январе на запорожском направлении, пишет ТАСС.

«Я думаю, это очень подло и неправильно по отношению к людям. Это же получается, что свои своих у нас подбили», — сказал пулеметчик бронеавтомобиля из 14-й бригады украинских сил «Червона калина» Руслан Попов. Он отметил, что ему теперь страшно идти на обмен и возвращаться на Украину.

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      Кристина Есикова
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