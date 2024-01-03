Минобороны сообщило о возвращении военнослужащих из плена ВСУ. Россия вызволила 248 бойцов за 173 украинцев

Минобороны РФ сообщило о возвращении 248 военнослужащих из украинского плена

Россия освободила 248 российских военнослужащих, оказавшихся в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

В заявлении ведомства отмечается, что возвращение российских солдат с подконтрольной Киеву территории стало возможным в результате «сложного переговорного процесса». В Минобороны также отметили роль «посреднического участия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов» в освобождении россиян.

Уточняется, что российские военнослужащие будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации в медицинские учреждения Минобороны России, где они смогут пройти лечение и реабилитацию. Также всем солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, говорится в сообщении министерства.

Обмен состоялся по формуле «173 на 173»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пояснила, что обмен состоялся по формуле «173 на 173». Однако дополнительно 75 военных вернулись домой в обмен на пятерых бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которые в июле 2023 года из России прибыли на Украину через Турцию.

Мы много и справедливо возмущались возвращению азовцев. Но по итогу — спасено 75 наших Маргарита Симоньян главред «Россия сегодня»

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что эти 75 бойцов Вооруженных сил России были возвращены из украинского плена без обмена.

Красный крест предложил выступить посредником обменов

В сентябре 2023 года глава делегации Международного комитета красного креста (МККК) в Москве Борис Мишель заявил, что гуманитарная организация готова выступить посредником между Москвой и Киевом в обмене пленными, если стороны попросят об этом. Он также сообщил о проведении работ по поиску пропавших на территории Украины россиян.

В ответ на предложение замглавы МИД России Сергей Вершинин сказал, что Москва готова обменяться пленными с Украиной при содействии МККК. Дипломат подчеркнул, что Россия ценит усилия МККК и видит желание быть полезным. Вершинин рассказал, что офисы МККК в Донбассе тесно взаимодействуют с местными российскими властями и представителями российского Красного Креста.

Работу по обмену пленными назвали «требующей тишины»

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал, что пока рано говорить об обмене пленными и прочих жестах доброй воли. «Такого рода вещи должны быть обоюдными. Это потребовало бы некоего переговорного процесса между российской и украинской стороной», — объяснил политик. Все, что происходит в зоне специальной военной операции (СВО), имеет негласный, но многосторонний формат. Киев принимает решения в плотных консультациях со своими западными партнерами», — добавил депутат.

Практически одновременно с этим посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются. «Эту работу нельзя анонсировать. Работа идет, контакты на уровне уполномоченных лиц как бы есть, списки людей есть. Процесс переговоров идет», — отметил дипломат. При этом Мирошник указал на существующие политические проблемы, связанные с ситуацией на линии фронта и политическими настроениями в самом Киеве.