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16:54, 5 декабря 2023Бывший СССР

В России высказались о новогоднем перемирии с Украиной

Депутат Новиков: говорить о новогоднем перемирии России с Украиной рано
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Говорить о новогоднем перемирии между Россией и Украиной, приуроченном к праздникам обмене пленными и прочих жестах доброй воли пока рано. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Такого рода вещи должны быть обоюдными. Это потребовало бы некоего переговорного процесса между российской и украинской стороной

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«У нас еще достаточно много времени до новогодних праздников. Разные события могут произойти за это время, необязательно они даже могут зависеть от Москвы или Киева. Все, что происходит в зоне специальной военной операции (СВО), имеет негласный, но многосторонний формат. Киев принимает решения в плотных консультациях со своими западными партнерами», — добавил депутат.

5 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом.

В январе этого года президент России Владимир Путин в одностороннем порядке поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня на территории Украины. С 12 часов 6 января до 24 часов 7 января военные действия были запрещены.

Российский лидер предложил сделать Киеву то же самое. Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею. Он заявил, что этот предлог Москва использует для того, чтобы подготовиться к «новой волне агрессии» против Киева и Европы.

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