В России высказались о новогоднем перемирии с Украиной
Говорить о новогоднем перемирии между Россией и Украиной, приуроченном к праздникам обмене пленными и прочих жестах доброй воли пока рано. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Такого рода вещи должны быть обоюдными. Это потребовало бы некоего переговорного процесса между российской и украинской стороной
«У нас еще достаточно много времени до новогодних праздников. Разные события могут произойти за это время, необязательно они даже могут зависеть от Москвы или Киева. Все, что происходит в зоне специальной военной операции (СВО), имеет негласный, но многосторонний формат. Киев принимает решения в плотных консультациях со своими западными партнерами», — добавил депутат.
5 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом.
В январе этого года президент России Владимир Путин в одностороннем порядке поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня на территории Украины. С 12 часов 6 января до 24 часов 7 января военные действия были запрещены.
Российский лидер предложил сделать Киеву то же самое. Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею. Он заявил, что этот предлог Москва использует для того, чтобы подготовиться к «новой волне агрессии» против Киева и Европы.