Зеленский отреагировал на предложение Путина о прекращении огня

Зеленский заявил, что Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на рождественские праздники. По мнению украинского президента, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».

«России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — заявил Зеленский.

Он считает, что Россия, воспользовавшись режимом тишины, усилит свои позиции на линии боевого соприкосновения.

Ранее 5 января Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь.