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00:01, 6 января 2023Бывший СССР

Зеленский отреагировал на предложение Путина о прекращении огня

Зеленский заявил, что Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии»
СюжетМинобороны:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на рождественские праздники. По мнению украинского президента, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».

«России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — заявил Зеленский.

Он считает, что Россия, воспользовавшись режимом тишины, усилит свои позиции на линии боевого соприкосновения.

Ранее 5 января Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь.

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Марина Совина
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