Шойгу отдал указания военным прекратить огонь на Рождество

Министр обороны Шойгу отдал указания российским военным прекратить огонь на Рождество

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал указания российским военным прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на Рождество. Сообщение приводит Минобороны РФ в Telegram.

Отмечается, что указания переданы в войска в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Огонь будет прекращен на 36 часов, с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.