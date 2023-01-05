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19:36, 5 января 2023Россия

Шойгу отдал указания военным прекратить огонь на Рождество

Министр обороны Шойгу отдал указания российским военным прекратить огонь на Рождество

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал указания российским военным прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на Рождество. Сообщение приводит Минобороны РФ в Telegram.

Отмечается, что указания переданы в войска в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Огонь будет прекращен на 36 часов, с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

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Антон Похиляк
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