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18:12, 5 января 2023Россия

Путин поручил прекратить огонь на Рождество

Президент России Путин ввел режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Рождество. Об этом говорится на сайте Кремля.

Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское). Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — говорится в сообщении.

5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Священнослужитель также указал время с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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Варвара Кошечкина
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