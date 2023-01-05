Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию на Украине

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Сообщение священнослужителя опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в сообщении.

Ранее бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе предсказал сроки прекращения огня на Украине. В разговоре с журналистами генерал назвал 2023-й годом прекращения огня на Украине. По его словам, в начале года Россия и Украина начнут новые наступления и попытаются достичь своих целей. Однако ближе к лету стороны поймут, что дальнейшие боевые действия не приводят к захвату новых территорий.

В конце декабря 2022 года бывший командующий европейской армии НАТО генерал Филип Бридлав заявил, что Вооруженные силы Украины должны атаковать Россию на ее территории. По словам Бридлав, для этого страны НАТО должны поставить Киеву ракеты большой дальности.