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09:01, 23 декабря 2022Мир

Экс-генерал НАТО потребовал «привести войну» в Россию

Экс-генерал НАТО: Киеву надо поставлять ракеты большой дальности для атак на Россию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Бывший командующий европейской армии НАТО генерал Филип Бридлав считает, что странам Запада нужно поставить Киеву ракеты большой дальности, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Россию на ее территории. Его слова публикует Bild.

Как отмечает издание, после обещания США предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot эксперты регулярно обсуждают, должна ли Украина также получать ракеты значительно большей дальности. Бридлав считает, что на это стоит пойти, чтобы «привести войну» в Россию.

«Очень трудно вести войну, когда вражеская армия имеет надежное укрытие на своей территории. Мы должны пересмотреть наши правила в отношении оружия, которое мы поставляем Украине и тем самым предоставить ей больше возможностей для нанесения более глубоких ударов по агрессору... Если вы [западные страны] ограничили свои действия, чтобы не дать нашим армиям сражаться с Россией, то вы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию», — призвал экс-генерал.

Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot, заявил президент США Джо Байден 22 декабря. Военных Украины обучат пользоваться системами.

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Виктория Кондратьева
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